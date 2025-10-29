Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Live TMW

Genoa, Vieira: "Mancata reazione. Sempre detto di essere contento di questo gruppo"

© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:33Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

22.55 - Al termine del match contro la Cremonese, il tecnico del Genoa Patrick Vieira interverrà in conferenza stampa dallo stadio "Luigi Ferraris" di Marassi. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.24 - Inizia la conferenza stampa di Patrick Vieira.

Cosa non è girato stasera?
"E' stata una partita molto difficile anche sull'aspetto mentale. Con i giocatori che abbiamo iniziato la partita abbiamo dimostrato di avere aggressività e voglia di vincere. Il gol che abbiamo preso dopo tre minuti ha reso tutto difficile dal punto di vista mentale. E non siamo riusciti a reagire".

Ha parlato con i dirigenti. Sente la fiducia?
"Mi fai la domanda così dopo la partita? E' un po' difficile. Capisco che è il tuo lavoro. Ma questa domanda per me non ha senso. La mia preoccupazione per me è provare di vincere la partita. Oggi è un momento difficile per tutti noi e dobbiamo accettare le critiche che possiamo avere. Per il resto, vediamo. Ma rispondere subito a questa domanda non fa parte della personalità".

Sopravvalutata la rosa dal punto di vista qualitativo?
"Io ho sempre detto di essere contento di allenare questo gruppo di giocatori. E non cambio idea. Questo cambiamento di giocatori ha dato un po' più di tecnica ma ha perso in intensità. Accetto questo momento difficile. Continuo a lavorare".

La squadra si è sfaldata.
"Abbiamo provato a portare più giocatori nella fase offensiva. Non ha funzionato. Dobbiamo cercare soluzioni per vincere le partite. Dobbiamo cercare la soluzione con lo staff. Il gol dopo tre minuti ha complicato la partita".

L'aspetto mentale?
"Sull'aspetto mentale, il gol preso è stato difficile da gestire nella partita. Abbiamo perso la nostra organizzazione e la nostra disciplina in campo. E' stata una partita difficile per noi. Abbiamo sentito la tensione della mancata vittoria in casa e non ci siamo riusciti".

Il mercato di gennaio?
"Ci sono ancora partita fino a questo periodo. Dobbiamo gestire questo momento in maniera unita e accettare le critiche che possiamo ricevere. Poi vedremo".

Ti ha sorpreso la mancata reazione?
"No. Durante la settimana ho visto un gruppo di giocatori pronto ad affrontare la Cremonese e fare una partita importantissima. Purtroppo il gol preso subito ha influito sull'aspetto mentale. Ed è la prima volta che è successa. Dobbiamo gestire questo, essere più concentrati sul gioco perché credo che l'aspetto emozionale ha preso il sopravvento".

Si vedeva sofferenza in mezzo al campo.
"Oggi abbiamo provato ad essere più offensivi con Carboni e Cornet dietro Ekhator ma purtroppo non ha funzionato perché il gol che abbiamo subito ci ha fatto male dal punto di vista mentale".

Per la prossima partita possono essere dettate dal privilegiare giocatori che sono mentalmente più saldi?
"E' vero che l'esperienza in questo momento è importantissima. Sabelli ha parlato alla squadra. Abbiamo giocatori di esperienza e sarà importante per loro fare il passo in avanti e parlare con la squadra".

23.33 - Termina la conferenza di Patrick Vieira.

Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…