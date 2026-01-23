Dopo tanto corteggiamento, finalmente Baldanzi: un giocatore con il "DNA Genoa"

L'ufficialità è arrivata in serata. Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore del Genoa. Dopo tanto corteggiamento, la formazione rossoblù e Daniele De Rossi accolgono il nuovo rinforzo per il reparto avanzato. Giocatore di grande fantasia, sarà presto a disposizione del nuovo tecnico e dei suoi compagni di squadra una volta smaltito l'infortunio patito nella capitale. Alla fine il via libera da parte di Gasperini è arrivato nei giorni scorsi con la trattativa che, sulla base del prestito con diritto di riscatto, si è conclusa nella giornata di ieri.

Quel DNA Genoa

E nel pomeriggio l'allenatore, nel corso della conferenza stampa pre-Bologna, giustamente non si è sbilanciato più di tanto in quanto mancava ancora l'annuncio definitivo del passaggio del giocatore all'ombra della Lanterna. Ma presentandone le caratteristiche si è soffermato molto sulla doti caratteriali e agonistiche del ragazzo, in piena linea con il DNA di una tifoseria appassionata e calorosa come quella del Grifone.

Nella scacchiera di DDR

Sul dove verrà impiegato il giocatore si vedrà una volta che sarà provato in allenamento. Possibile che possa essere utilizzato come mezzala di qualità o direttamente come trequartista variando di poco il sistema di gioco. Spetterà all'allenatore fare le giuste valutazioni prima di prendere la decisione finale. Per un giocatore fortemente voluto. E finalmente abbracciato.