Doppietta e (forse) la svolta. Anche in Francia celebrano Nkunku al Milan: "Ha ritrovato la luce"

Christopher Nkunku ha finalmente "ritrovato la luce". È questo il messaggio lanciato da L’Équipe dopo la prestazione dell’attaccante francese, protagonista nel netto 3-0 con cui il Milan ha superato il Verona a San Siro, conquistando la vetta provvisoria della Serie A. Dopo mesi di attesa, critiche e interrogativi, l’ex Chelsea ha risposto sul campo con una doppietta che potrebbe segnare un punto di svolta nella sua avventura rossonera.

Arrivato in estate tra grandi aspettative, Nkunku non aveva ancora trovato il gol in campionato (solo in Coppa Italia). Un digiuno che aveva alimentato dubbi e voci di mercato, soprattutto dopo la recente eliminazione in Supercoppa contro il Napoli. Contro gli scaligeri, però, il francese ha cambiato passo: prima si è procurato e ha trasformato con freddezza un calcio di rigore, poi si è fatto trovare al posto giusto al momento giusto sulla conclusione di Modric, firmando il suo primo doppio sigillo nel massimo campionato italiano.

In una partita sbloccata solo nel recupero del primo tempo da Pulisic, Nkunku è salito in cattedra dopo l’intervallo, diventando l’uomo decisivo in pochi minuti. La sua prestazione ha convinto anche Massimiliano Allegri, che finora lo aveva visto solo a sprazzi, e ha conquistato il pubblico di San Siro, che gli ha riservato i primi applausi. Dopo settimane difficili e tante perplessità, Nkunku sembra aver acceso la scintilla giusta. Il Milan sorride, e con lui anche un attaccante che probabilmente ha ritrovato la via giusta.