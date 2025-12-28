Paratici al lavoro in attesa della Fiorentina: è a Selhurst Park per Crystal Palace-Tottenham

Fabio Paratici continua a essere un nome caldo in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Firenzeviola.it, l’attuale dirigente del Tottenham, sempre più vicino a diventare il nuovo Head of Football del club viola, si trova in questi giorni a Londra.

Paratici è rientrato nella capitale inglese nella giornata di venerdì e, proprio in queste ore, è stato avvistato al Selhurst Park Stadium, dove sta assistendo dal vivo al derby londinese tra Crystal Palace e Tottenham, attualmente in corso. Una presenza che rientra nei suoi compiti professionali con gli Spurs, ma che non passa inosservata alla luce delle recenti indiscrezioni sul suo futuro.

I contatti con la Fiorentina, infatti, proseguono e le sensazioni portano verso un avvicinamento sempre più concreto tra le parti. La società viola è alla ricerca di una figura di spessore internazionale per rafforzare l’area sportiva e Paratici, per esperienza e curriculum, rappresenta un profilo di assoluto rilievo.

Intanto, il dirigente continua a svolgere regolarmente la sua attività in Premier League, osservando da vicino uomini e dinamiche del campionato inglese. In attesa di sviluppi ufficiali, il nome di Paratici resta al centro del dibattito, con Firenze che osserva con attenzione ogni segnale proveniente da Londra.