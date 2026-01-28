Douglas Luiz, visite mediche in corso con l'Aston Villa: i dettagli dell'affare con la Juve

Confermata l'indiscrezione di TMW, riguardo l'accordo raggiunto dall'Aston Villa con la Juventus per il prestito di Douglas Luiz con una piccola precisazione.

Nell'affare è stato inserito il diritto di riscatto per 25 milioni di euro (21,7 milioni di sterline) più bonus al termine della stagione, e comporterà la risoluzione del suo attuale contratto di prestito con il Nottingham Forest. Il centrocampista di 26 anni, secondo quanto riferito negli ultimi istanti invece da Sky Sports UK, sta sostenendo le ultime fasi delle visite mediche, prima di completare il trasferimento.

È un dolce ritorno per Douglas Luiz: il nazionale brasiliano riabbraccia il club dove ha collezionato oltre 200 presenze tra il 2019 e il 2024 e dove di fatto ha raggiunto i picchi massimi di carriera. C'era stato un timido sondaggio anche da parte del Chelsea, salvo poi non proseguire per la pista. L'ingaggio del giocatore di proprietà della Juventus è dovuto all'emergenza a centrocampo dei Villans, dopo che Youri Tielemans è finito ko per un infortunio alla caviglia subito domenica scorsa contro il Newcastle. In questa stagione, Luiz ha collezionato solo 8 presenze in Premier League nel corso del prestito al Nottingham Forest (sempre dalla Juventus), frenato da un infortunio al bicipite femorale nella prima parte dell'anno.