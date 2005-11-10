Lamine Yamal, dopo Mondiale ed Europeo cosa fare per vincere il Pallone d'Oro?

Lamine Yamal, quasi incredibilmente, non è il favorito per il Pallone d'Oro. Eppure ha vinto LaLiga contro il Real Madrid, ha alzato la Coppa del Mondo battendo la Francia. A 19 anni ha vinto tre campioni spagnoli, due Supercoppa, 1 Coppa di Spagna, un Europeo e un Mondiale, è stato il miglior giocatore della scorsa LaLiga... Eppure qualcosa manca.

Perché sì

È indubbiamente il teenager più dominante della storia Mondiale. Anche più di Pelè o di Messi, almeno in termini di gol. In questa stagione è già a quota 10 gol e 10 assist in 13 partite, nella scorsa - che è poi quella di riferimento - ha messo insieme 24 gol e 18 assist in 45 gare con la maglia del Barcellona, 8 in 16 con le Furie Rosse. Tutto questo pur non essendo un centravanti, bensì un esterno d'attacco. Per fare un paragone, Leo alla sua età ha giocato con l'Argentina il Mondiale del 2006, ma è uscito ai quarti e non era certo un titolare.

Perché no

I gol si segnano e si pesano, purtroppo. Al Mondiale ne ha messo a referto solo uno, con l'Arabia Saudita, poi è stato sì discreto ma non illuminante come ci si poteva aspettare. È stato probabilmente il peggiore dei campionissimi: Mbappé, Messi, Kane, Olise, Dembele... E purtroppo queste cose si possono pagare, un po' come per Kvara. Anche perché non è stato il migliore della Champions League.