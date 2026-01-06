Dovbyk, fine del mal di trasferta: da più di 9 mesi non segnava lontano dall'Olimpico

Al 60' della sfida contro il Lecce, Artem Dovbyk si è tolto la pettorina con l'obiettivo di mettere fine al mal di trasferta, che sembrava diventata una sorta di maledizione per lui. Tempo 11 minuti ed il centravanti ucraino ha messo a segno la rete del 2-0 per la Roma. Mettendo in ghiaccio la sfida a favore della squadra di Gasperini.

Una vera e propria liberazione per l'ex centravanti del Girona. Che non segnava in trasferta, in Serie A, da tantissimo tempo. Addirittura dal 29 marzo 2025, ovvero più di nove mesi fa.

I dati Opta evidenziano poi che Dovbyk con questo gol ha raggiunto anche un altro traguardo. Ha infatti partecipato a 50 gol totali nei primi 5 campionati europei: 39 reti e 11 assist totali. Una sorta di segnale di vita, da parte di uno dei giocatori più discussi in casa giallorossa, proprio in un momento nel quale è indicato dai più come giocatore da rimpiazzare sul mercato. La nota stonata è rappresentata dallo stop per infortunio, visto che ha alzato bandiera bianca poco prima del fischio finale per un problema alla gamba destra. Si attendono in tal senso aggiornamenti dal club giallorosso per capire l'entità del suo infortunio.