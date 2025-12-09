Dove può andare Mohamed Salah in caso di addio dal Liverpool

Il caso Mohamed Salah, oggi fuori dai convocati del suo Liverpool per la gara Champions contro l'Inter a San Siro, è ufficialmente scoppiato. Le parole in zona mista davanti ai colleghi inglesi e internazionali hanno fatto letteralmente strabuzzare gli occhi all'addetto stampa che si trovava alle sue spalle: le immagini parlano chiaro. "Non è accettabile che io finisca di nuovo in panchina, e non capisco perché stia succedendo a me", ha dichiarato l’egiziano, aggiungendo di sentirsi “gettato sotto un autobus". L'uomo incaricato di guidare e coordinare le dichiarazioni dei giocatori nella pancia dello stadio certo non si aspettava l'esplosione dell'egiziano e il suo j'accuse verso Arne Slot. Ora cosa potrà accadere?

C'è stato un addio sottovalutato

Salah a breve andrà in Coppa d'Africa ma è chiaro che saranno giorni e ore caldissimi. Il calo di rendimento è stato drastico rispetto alla passata stagione e figuriamoci rispetto a quelle con Jurgen Klopp. L'addio di Trent Alexander-Arnold è stato effettivamente ed evidentemente sottovalutato nel Merseyside, numeri e dati dell'egiziano sono crollati come quantità e qualità. E ora? Il contratto di Salah scade nel giugno 2027, ma con queste frizioni, un trasferimento appare probabile già nella finestra invernale o estiva 2026.

Dove può andare Salah

L'Arabia Saudita resta sempre la pista più calda, l'Al Ittihad aveva fatto una ricchissima offerta rigettata dal giocatore che lo scorso aprile aveva prolungato col Liverpool. Però tutte le big adesso faranno la corte a Momo, a suon di rilanci. In Europa c'è il Galatasaray da tenere sempre d'occhio, che attrae i migliori giocatori al Mondo. E in Europa? C'è chi ha raccontato che il Barcellona (può farlo?) sarebbe interessato, ma lì gioca un certo Lamine Yamal... Il PSG sembra guardare a giocatori più giovani e francesi, il Real Madrid dovrebbe prima far partire Rodrygo ed Endrick. C'è anche l'ipotesi MLS, la nuova franchigia di San Diego, per essere già negli States nell'anno del Mondiale...