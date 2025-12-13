Inter, in porta prende quota Vicario: 20 milioni basteranno per strappare il sì dal Tottenham?

L’Inter guarda al futuro e inizia a pianificare con attenzione la successione di Yann Sommer. Il portiere svizzero è all’ultimo anno di contratto e, pur restando una garanzia, comincia a mostrare i naturali limiti legati all’età. Per questo, nelle recenti riunioni dirigenziali nella sede di Viale della Liberazione, Marotta e Ausilio hanno condiviso la necessità di investire su un nuovo numero uno affidabile, esperto e pronto per una squadra di vertice, seguendo la linea che aveva portato proprio all’arrivo di Sommer nel 2023.

Non si parla di un intervento immediato nel mercato di gennaio, che sarà legato a eventuali occasioni, ma di una scelta strategica per la prossima stagione. Tra i diversi profili monitorati, scrive La Gazzetta dello Sport, prende sempre più quota Guglielmo Vicario. L’attuale portiere del Tottenham viene considerato dall’Inter come un possibile titolare indiscusso perché ha esperienza internazionale, ha appena vinto l’Europa League ed è cresciuto anche grazie alle apparizioni in Champions e in Nazionale. Classe 1996, arriverebbe a Milano nel pieno della maturità, realizzando un sogno coltivato fin da giovane, ispirandosi a Handanovic.

Al momento non esistono trattative ufficiali né con il Tottenham né con l’entourage del giocatore. Gli inglesi non hanno urgenza di vendere e Vicario è legato al club fino al 2028. L’Inter, dal canto suo, non intende fare follie e punta a contenere l’investimento intorno ai 20 milioni. Un ruolo chiave potrebbe giocarlo la volontà del portiere, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare in Italia.