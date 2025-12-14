Vicario, Natale amaro: altra papera contro il Nottingham Forest e il Tottenham sprofonda

Guglielmo Vicario non esce dal vortice negativo degli errori da matita rossa. Il portiere del Tottenham, già preso di mira dopo il ko incassato (2-1) contro il Fulham per alcune sbavature non indifferenti, è finito nuovamente nel turbinio di giudizi poco lieti nei suoi riguardi poco prima di Natale. In occasione della disfatta totale contro il Nottingham Forest oggi (perso 3-0). Il secondo portiere della Nazionale italiana ha avuto degli abbagli gravi e permettendo ad Hudson-Odoi di segnare una doppietta, prima che una prodezza di Ibrahim Sangaré chiudesse definitivamente la partita.

Cos'è successo

Il fotogramma della papera è al minuto 27, quando Vicario ha servito spalle alla porta e a ridosso della propria area Gray, bruciato sul tempo da Sangaré che ha avuto la lucidità nell'uno contro uno con l'ex Empoli di servire Hudson-Odoi per il momentaneo 1-0 con un facile tap-in. L’episodio è arrivato dopo che il portiere degli Spurs in precedenza aveva compiuto un gran salvataggio sul tiro a botta sicura di Neco Williams, successivo al colpo di testa di Sangaré sbattuto sul palo. Gli Spurs non hanno reagito e Hudson-Odoi ha segnato il secondo gol cinque minuti dopo l’inizio della ripresa, quando un cross dalla sinistra ha scavalcato Vicario. L'estremo difensore italiano non ha invece potuto nulla sul terzo gol, segnato nel finale da Sangaré con un potente tiro da 25 metri che si è infilato dopo aver colpito il palo.

Gli effetti negativi

Al di là dell'errore di Vicario, il Nottingham Forest però ha meritato la vittoria e lo ha dimostrato fin dall'inizio del match, che ha portato mister Dyche a 5 punti di distanza dalla zona retrocessione della Premier League. Gli Spurs, spenti, sono stati nettamente inferiori e non sono riusciti a dare continuità alle vittorie contro Brentford e Slavia Praga. Una brutta botta per Thomas Frank, rimasto all’11º posto in questa maniera.