TMW Due attaccanti in due giorni. Roma, alle 21 l'atterraggio di Malen in città

Donyell Malen alla Roma è la seconda operazione in entrata della società capitolina in due giorni, dopo quella conclusa ieri per Robinio Vaz. L'Aston Villa ha già autorizzato Malen a volare verso la Capitale nella giornata di oggi e il suo arrivo è atteso per le 21 a Ciampino.

L'operazione, è stata condotta dal direttore sportivo giallorosso Ricky Massara: come anticipato ieri, la chiave per la chiusura è stata la formula, con la definizione arrivata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di sterline con l'inserimento di una clausola di riscatto fissata a 25 milioni, destinata a diventare obbligatoria. L'Aston Villa ha accettato tutte le condizioni della trattativa e dato l'ok alla partenza dell'olandese.

L'olandese vanta ottimi numeri, pur non essendo una prima punta: con il Borussia Dortmund ha messo a segno 30 gol in 93 presenze e nel gennaio scorso è arrivato all'Aston Villa per 25 milioni di euro. Da allora ha vestito la maglia della squadra di Birmingham per 35 volte in Premier, 5 in Europa e altre 6 nelle coppe nazionali. In totale dunque 46 gettoni e dieci gol nella sua esperienza inglese. In carriera ha messo a segno ben 117 gol in 316 presenze, arrivando in doppia cifra per quattro volte.