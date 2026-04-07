Zazzaroni bacchetta la Roma: "Sempre gli stessi errori: non è il caso di cambiare strategia?"

Anche la 31^ giornata è andata in archivio e all'interno delle pagine del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha commentato così, iniziando dall'Inter: "Lo scudetto è virtualmente assegnato: non posso credere che l’Inter si faccia recuperare 7 punti dal Napoli. È rientrato Lautaro e la squadra ha subito cambiato registro e tono, alla faccia di chi considera l’argentino un giocatore incompiuto". E sulla corsa Champions: "Tre card Champions sono state consegnate: oltre all’Inter, anche Milan e Napoli sembrano inavvicinabili. Il pari del Como a Udine e la sfida di domenica prossima tra Fabregas e Chivu hanno verosimilmente riaperto la corsa al quarto posto alla quale può partecipare anche l’Atalanta".

Poi un'analisi sulla Roma: "La Roma dei Friedkin continua a commettere gli errori del primo giorno, non avendo ancora chiari l’indirizzo e i valori del calcio nel quale opera: assumere campioni della panchina quali Mourinho e Gasperini senza dotarli di una struttura tecnica di livello produce solo gli effetti indesiderati. In estate la proprietà si ritroverà nella condizione di dover rifare la squadra partendo da pochissime certezze e risorse limitate dal FPF. Non è il caso di cambiare strategia?".

Infine, sulla corsa al quarto posto: "Il Como ha un senso, è indiscutibile, così come l’Atalanta che ha messo a frutto le esperienze degli ultimi nove anni: Luca Percassi sa fare calcio. A modo suo, ma lo sa fare bene. La Juve è ancora alla ricerca di una superiorità tecnica che rispetti la sua storia, lo status: deve salire in fretta di livello e Spalletti può aiutarla nella crescita. Le servono giocatori da Juve, la dimensione deve tornare a essere europea, non solo nazionale".