Roma, la gioia di Dybala: "Felice di rientrare con la squadra. Vittoria molto importante"
Pomeriggio importante quello di ieri per la Roma, capace di vincere per 0-2 sul campo del Bologna e di andare momentaneamente a -2 dalla Juventus - impegnata questa sera contro il Milan - quarta in classifica. Una giornata importante non solo per il risultato, ma anche per un rientro che può fare la differenza in vista del finale di stagione.
Al minuto 77', infatti, ha rimesso piede in campo Paulo Dybala entrando al posto di Malen. La Joya era out dalla partita contro il Milan datata 25 gennaio: da lì in poi sempre ai box non venendo neanche convocati, tranne che per il match pareggiato per 3-3 contro la Juventus il 1° marzo.
Dopo la partita, l'attaccante argentino ha festeggiato vittoria e ritorno sul terreno di gioco con un post su Instagram: "Felice di rientrare con la squadra. Vittoria molto importante! Bravi tutti".