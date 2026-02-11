Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

L'addio di De Zerbi, il crollo di un progetto. A Marsiglia nessuno è intoccabile

L'addio di De Zerbi, il crollo di un progetto. A Marsiglia nessuno è intoccabile TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:12Calcio estero
Michele Pavese

Non è una semplice separazione. È la fine di un’illusione. Marsiglia si sveglia dopo una notte che sa di resa, con la sensazione che qualcosa si sia rotto ben prima del 5-0 contro il Paris Saint-Germain. Quella di Parigi non è stata la causa, ma la fotografia definitiva di un malessere che covava da settimane.

Roberto De Zerbi lascia l'OM dopo un anno e mezzo che doveva rappresentare l’inizio di una nuova era. Il club gli aveva affidato molto più di una panchina: un’identità, una visione, una promessa di crescita. Il suo calcio doveva essere il manifesto del rilancio, avrebbe dovuto portare entusiasmo. Invece, col passare dei mesi, quell’idea si è sfilacciata tra risultati altalenanti, fragilità emotive e un gruppo che nei momenti chiave non ha saputo reggere il peso delle aspettative.

Il tracollo contro il PSG è stato solo l’ultimo atto. Prima la sconfitta, devastante, in Supercoppa, poi il Bruges e l’eliminazione dalla Champions League. In Ligue 1 il quarto posto attuale - che significherebbe niente Champions - racconta di un obiettivo minimo oggi persino a rischio. De Zerbi è apparso profondamente scosso; non soltanto per le sconfitte, ma per l’atteggiamento visto in campo: squadra spenta, reazioni assenti, leadership evaporata. Ha cercato il confronto diretto con i giocatori, ha voluto capire se lo spogliatoio fosse ancora compatto attorno a lui. Ha incontrato la dirigenza più volte, ma quei colloqui non hanno riacceso la fiducia. E quando viene meno la convinzione reciproca, separarsi diventa inevitabile.

E pensare che il 2025 aveva regalato un momento simbolico: la storica vittoria in campionato contro il PSG, nel giorno dell’assegnazione del Pallone d’Oro a Ousmane Dembélé. Sembrava l’alba di una nuova era, non è stato così. I numeri non sono impietosi, ma nemmeno esaltanti: 69 partite, 39 vittorie, 10 pareggi, 20 sconfitte. Zero trofei. Troppo poco per una piazza che vive di ambizione e orgoglio e che pochi mesi fa ha visto i rivali di sempre vincere tutto (o quasi) il possibile.

Il progetto tecnico, fortemente sostenuto dal direttore sportivo Mehdi Benatia - legatissimo all’allenatore italiano - naufraga insieme a lui. E ora anche la dirigenza potrebbe finire sotto esame. Perché quando un’idea così marcata fallisce, le responsabilità non possono ricadere su un solo uomo. Marsiglia deve interrogarsi. Vuole continuare a inseguire una filosofia di gioco, accettandone i rischi? O preferisce affidarsi a una gestione più pragmatica e orientata esclusivamente ai risultati? De Zerbi se ne va lasciando più domande che certezze. E un club che, ancora una volta, è chiamato a ripartire da zero.

Articoli correlati
Il "Simeone dell'OM" se ne va. Quindici giorni dopo, le parole di Longoria fanno... Il "Simeone dell'OM" se ne va. Quindici giorni dopo, le parole di Longoria fanno rumore
De Zerbi all'OM, è finita. Rapporto precipitato con l'inizio del 2026: le cinque... De Zerbi all'OM, è finita. Rapporto precipitato con l'inizio del 2026: le cinque tappe
A Marsiglia c'è un problema con gli allenatori: nessuno ha completato 2 stagioni... A Marsiglia c'è un problema con gli allenatori: nessuno ha completato 2 stagioni con Longoria
Altre notizie Calcio estero
Il "Simeone dell'OM" se ne va. Quindici giorni dopo, le parole di Longoria fanno... Il "Simeone dell'OM" se ne va. Quindici giorni dopo, le parole di Longoria fanno rumore
A Marsiglia c'è un problema con gli allenatori: nessuno ha completato 2 stagioni... A Marsiglia c'è un problema con gli allenatori: nessuno ha completato 2 stagioni con Longoria
L'appuntamento di Illett dal barbiere è rimandato. Da quanto lo United non vince... L'appuntamento di Illett dal barbiere è rimandato. Da quanto lo United non vince 5 partite di fila?
Marsiglia, chi dopo De Zerbi? La lista degli allenatori liberi è molto interessante... Marsiglia, chi dopo De Zerbi? La lista degli allenatori liberi è molto interessante
Diciotto vittorie in 33 partite, troppi gol subiti: il 2025/26 di De Zerbi raccontato... Diciotto vittorie in 33 partite, troppi gol subiti: il 2025/26 di De Zerbi raccontato dai numeri
L'addio di De Zerbi, il crollo di un progetto. A Marsiglia nessuno è intoccabile... L'addio di De Zerbi, il crollo di un progetto. A Marsiglia nessuno è intoccabile
De Zerbi-Marsiglia, si va verso l'addio: le parti trattano la separazione immediata... De Zerbi-Marsiglia, si va verso l'addio: le parti trattano la separazione immediata
Tottenham in caduta libera, ma Frank non si sente a rischio: "Con l'Arsenal ci sarò... Tottenham in caduta libera, ma Frank non si sente a rischio: "Con l'Arsenal ci sarò io"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
3 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Derby d'Italia anche sul mercato: non solo Inter su Vicario, anche la Juve si iscrive alla corsa
Immagine top news n.1 Buffon: "Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora tanto"
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, cosa farà Vlahovic? Lui ha in testa Bayern Monaco e Barcellona
Immagine news Serie A n.2 Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima degli altri"
Immagine news Serie A n.3 De Winter: "Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per me"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"
Immagine news Serie A n.5 De Zerbi all'OM, è finita. Rapporto precipitato con l'inizio del 2026: le cinque tappe
Immagine news Serie A n.6 L'Inter valuta il rinnovo di Mkhitaryan: possibile un'altra stagione a Milano per l'armeno
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, quale futuro per Fusco? Servono idee e progetti per convincerlo a restare
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Troppi episodi a nostro sfavore. Il gol? Decisioni che pesano"
Immagine news Serie B n.4 La Reggiana torna a vincere. Rubinacci: "Bello ma non abbiamo fatto ancora nulla"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, quattro ko di fila in cadetteria. Quando si è arrivati al 5° è stata Serie C
Immagine news Serie B n.6 Consapevolezza e rammarico: Sampdoria, tante le indicazioni dopo il 3-3 con il Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.2 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Cipriani: "Sono convinto che in un modo o nell'altro andremo in Serie B"
Immagine news Serie C n.5 Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"
Immagine news Serie C n.6 Corte Sportiva d'Appello: respinto il ricorso della Pro Vercelli per il match con l'AlbinoLeffe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…