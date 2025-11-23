Atletico, Raspadori decisivo prima dell'Inter: "Simeone mi ha detto di sfruttare la chance"

Il primo gol in Liga spagnola è ancora rimandato, ma l'ex attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, è stato comunque decisivo con il suo ingresso in Getafe-Atletico Madrid. A 10 minuti dal termine infatti l'attaccante italiano ha propiziato l'autorete di Duarte, determinante per vincere prima dello scontro in Champions League contro l'Inter.

Lo stesso Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara: "Sono molto felice. So che vincere così qui è difficile, perché è un campo duro e il Getafe è tosto. È stato importante conquistare tutti e tre i punti. Inoltre, è la nostra seconda vittoria consecutiva in trasferta", le sue parole.

Raspadori rivela poi cosa gli ha detto Simeone prima dell'ingresso in campo al posto di Julian Alvarez: "Prima di entrare mi ha detto di sfruttare l'opportunità. So quanto sia importante entrare dalla panchina e dare il massimo per la squadra".

È andato solo vicino al gol: "È stata una parata molto buona da parte del portiere. Sono molto contento e sono stato anche un po' fortunato con il gol vittoria, perché è stato un autogol. Quando queste partite si fanno difficili, vincere è sempre importante. Mi avevano detto che la partita su questo campo sarebbe stata dura, e così è stato".