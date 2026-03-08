Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 31ª giornata: il programma completo della domenica

Oggi alle 09:19
Dopo le gare del Girone A, la 31ª giornata di Serie C prosegue domenica con numerosi appuntamenti nei gironi B e C, tra scontri diretti per la vetta, playoff e salvezza.

Nel Girone B si parte alle 12:30 con Forlì-Livorno e Juventus Next Gen-Vis Pesaro. I toscani cercano punti per avvicinarsi alla zona playoff, mentre la seconda sfida mette in palio punti importanti per la metà alta della classifica. Alle 14:30 spazio a Carpi-Torres e Pianese-Pineto, due partite che potrebbero incidere sulla corsa ai playoff. Nel tardo pomeriggio, alle 17:30, il Guidonia Montecelio ospita la Sambenedettese, mentre la giornata si chiuderà alle 20:30 con Ternana-Gubbio, match delicato per entrambe le squadre in lotta per consolidare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Anche il Girone C propone diverse sfide interessanti. Alle 14:30 si giocano Cosenza-Team Altamura, Salernitana-Latina e Siracusa-Giugliano, con i padroni di casa che cercano punti per restare nelle zone alte della graduatoria. Alle 17:30 riflettori su Foggia-Potenza e Sorrento-Benevento, con i sanniti capolisti che puntano a rafforzare il primo posto. In serata, alle 20:30, chiude il programma Cavese-AZ Picerno, importante soprattutto in chiave salvezza.

SERIE C - 31ª GIORNATA
GIRONE A
Arzignano Valchiampo-Lecco 0-1
58' Duca
Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto 4-1
26' Gualandris (O), 45+3'rig., 47'rig e 61' Clemenza (D), 85' Mignanelli (D)
Giana Erminio-Vicenza 1-3
14' Stuckler (V), 52' Samele (G), 65' Leverbe (V), 74' Zonta (V)
Inter U23-Albinoleffe 0-1
71' Parlati
Novara-Pergolettese 1-1
20' Basso (N), 31' Tremolada (P)
Trento-Virtus Verona 1-0
40' Candelari
Union Brescia-Triestina 0-0
Pro Patria-Alcione Milano 1-1
58' Travaglini (PP), 98' rig. Marconi (AM)
Pro Vercelli-Cittadella 0-2
67' aut. Iotti, 77' Redolfi
Renate-Lumezzane 0-0

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 75, Union Brescia 57, Trento 54, Lecco 53, Renate 52, Cittadella 50, Alcione Milano 49, Inter U23 42, Lumezzane 41, Novara 40, AlbinoLeffe 40, Giana Erminio 39, Pro Vercelli 38, Dolomiti Bellunesi 35, Ospitaletto 34, Arzignano Valchiampo 34, Pergolettese 33, Virtus Verona 21, Pro Patria 19, Triestina 5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Domenica 8 marzo
Ore 12.30 – Forlì-Livorno
Ore 12.30 – Juventus Next Gen-Vis Pesaro
Ore 14.30 – Carpi-Torres
Ore 14.30 – Pianese-Pineto
Ore 17.30 – Guidonia Montecelio-Sambenedettese
Ore 20.30 – Ternana-Gubbio
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Ascoli-Ravenna (Diretta Rai Sport)
Ore 20.30 – Campobasso-Arezzo
Ore 20.30 – Perugia-Pontedera
Riposa – Bra

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 63, Ascoli 59*, Ravenna 57*, Ternana 42, Campobasso 42, Juventus Next Gen 42, Pineto 42, Pianese 40*, Gubbio 39, Vis Pesaro 36, Livorno 35*, Forlì 33, Guidonia Montecelio 32, Carpi 32, Torres 28*, Perugia 27, Bra 26*, Sambenedettese 25*, Pontedera 18

N.B. - * una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Domenica 8 marzo
Ore 14.30 – Cosenza-Team Altamura
Ore 14.30 – Salernitana-Latina
Ore 14.30 – Siracusa-Giugliano
Ore 17.30 – Foggia-Potenza
Ore 17.30 – Sorrento-Benevento
Ore 20.30 – Cavese-AZ Picerno
Lunedì 9 marzo
Ore 20.30 – Atalanta U23-Audace Cerignola
Ore 20.30 – Catania-Casertana
Ore 20.30 – Monopoli-Casarano

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 70, Catania 60, Cosenza 53, Salernitana 51, Casertana 49, Crotone 48, Audace Cerignola 45, Monopoli 44, Casarano 40, Team Altamura 40, Potenza 37, Atalanta U23 35, Sorrento 33, Latina 32, Cavese 31, Picerno 31, Giugliano 28, Trapani 28, Foggia 22, Siracusa 21

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 6 punti dalla Giustizia Sportiva

