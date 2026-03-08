Sampdoria, la montagna Frosinone da scalare: e i risultati del sabato non sorridono

Una montagna da scalare. La Sampdoria scenderà in campo questo pomeriggio allo "Stirpe" di Frosinone per affrontare i gialloazzurri di Massimiliano Alvini. Una missione difficile, di impossibile nel calcio e nella vita non c'è nulla, per i blucerchiati guidati anche oggi da Salvatore Foti in panchina ma la volontà è quella di provare a fare un altro colpo lontano dal "Ferraris" come accadde a Modena, reti di Brunori e Begic, per inseguire la salvezza. I laziali sono reduci da tre pareggi consecutivi che hanno fatto perdere contatto con la vetta della classifica ma restano ovviamente una squadra molto ostica.

I risultati non sorridono

La sopravvivenza resta l'obiettivo unico della squadra ligure che è stata già risucchiata nella zona retrocessione. Le responsabilità ovviamente sono tutte dei blucerchiati che, sconfitti a Mantova e in casa col Bari, hanno sciupato due set ball per allontanarsi dalle retrovie. E non aiutano nemmeno i risultati del sabato con le vittorie di Avellino, Entella e Spezia mentre il Bari sarà impegnato oggi all'Adriatico di Pescara.

Dubbi di formazione

E la Samp oggi dovrà fare a meno di Francesco Conti che pare essersi fermato nell'allenamento della vigilia. Salvatore Foti schiererà la formazione probabilmente con il 3-4-2-1 con Begic e uno fra Cherubini e Soleri, il secondo potrebbe anche essere in vantaggio, alle spalle di Brunori. A centrocampo potrebbe esserci il doppio play con Ricci al fianco di Esposito.