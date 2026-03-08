Entella, Marconi: "Preparato la gara nel migliore dei modi. Importante portare a casa i tre punti"

Un gol da tre punti. E' quello segnato da Ivan Marconi contro il Sudtirol. Dopo la partita del "Druso", il difensore dell'Entella ha parlato ai canali ufficiali del club: "Sapevamo che venire a giocare a Bolzano e battagliare contro il Sudtirol non era facile perché loro sono una squadra in fiducia e in salute. Il loro stile di gioco è difficile da affrontare ma abbiamo preparato la settimana nel migliore dei modi e ci è andata bene. Abbiamo sfruttato una qualità come i calci piazzati e siamo contenti".

Vi siete calati bene nel match soffrendo quando c'era da soffrire. Poi vi siete alzati.

"Nei primi 30 minuti è stata una partita un po' scorbutica, non giocata bene a livello di palleggio ma sapevamo che loro sarebbero partiti forti. Poi col passare del tempo siamo usciti noi e loro sono un po' calati sfruttando quelle due-tre ripartenze da cui è nato poi anche il gol".

Un gol da tre punti. Ha una dedica speciale?

"E' stato un gol importante per la squadra. Che faccia gol io o qualcun altro l'importante era portare a casa i tre punti. Questo gol lo dedico oltre alla famiglia, cioé a mia moglie e mia figlia, anche a mia mamma che oggi (ieri ndr) compie gli anni e gli faccio tanti auguri".