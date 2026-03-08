Prove di fuga per il Venezia: +8 sulla terza (il Frosinone che oggi deve giocare) e numeri da urlo

Prove di fuga per il Venezia. La capolista prova ad ingranare la quarta. Del resto marzo si dice che è il mese in cui si decidono i campionati e la squadra di Giovanni Stroppa non vuole essere da meno. Un 2-0 all’inglese per i lagunari che hanno superato la Reggiana con un gol per tempo. Ha aperto al quarto d’ora Haps mentre a venti minuti dalla fine Doumbia ha messo il punto esclamativo sul match.

Tutti i numeri della capolista

La corsa verso la promozione diretta prosegue e i numeri del resto parlano chiaro. 19 vittorie su 29 partite, solo quattro sconfitte ma soprattutto miglior attacco per distacco della categoria. Sono infatti 60 i gol realizzati dalla formazione veneta contro i 52 del Frosinone, secondo miglior reparto offensivo del torneo che però deve ancora giocare la sua partita questo pomeriggio fra le mura amiche contro la Sampdoria.

+8 sulla terza (che deve ancora giocare)

Con il successo odierno, gli arancioneroverdi proseguono la loro corsa in vetta alla classifica e approfittano dello stop in casa dello Spezia del Monza per staccarlo a +3 ma soprattutto aumentare il gap sulla terza il Frosinone che, come detto, oggi pomeriggio disputerà la sua partita. Per il momento i punti di vantaggio sono otto. La cavalcata del Venezia però prosegue.