Lecce-Cremonese, le formazioni ufficiali: Bonazzoli e Vardy per Nicola, Stulic dal 1'
Scontro salvezza oggi al Via del Mare. Il Lecce di Eusebio Di Francesco sfiderà la Cremonese di Davide Nicola in una sfida molto importante per non retrocedere. Sono state ufficializzate le formazioni con il tecnico dei salentini che si affida a Stulic in attacco con Pierotti, Ngom e Banda ad agire sulla trequarti. I grigiorossi scenderanno in campo con Bonazzoli e Vardy inattacco con Barbieri e Pezzella nel 3-5-2 di Nicola.
Le formazioni ufficiali
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Stulic.
Cremonese (3-5-2): Audero; Bianchetti, Luperto, Folino; Barbieri, Maleh, Thorsby, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
