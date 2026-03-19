Bove, fine di un calvario. Il Messaggero titola: "Un gol per ripartire"

Edoardo Bove ha immaginato più volte come e quando sarebbe tornato a fare gol dopo la paura vissuta al Franchi quella sera di dicembre 2024. L'arresto cardiaco, la paura e la preoccupazione sul volto dei compagni di squadra, dei giocatori dell'Inter allora in campo da avversari, oltre che dei presenti allo stadio viola. Ma ripartito da zero al Watford, in Serie B inglese, il centrocampista italiano due giorni fa si è tolto questo peso e a Vicarage Road ha siglato il 3-1 contro il Wrexham. "Bove, fine del calvario. 'Un gol per ripartire'", titola in prima pagina Il Messaggero.

Proprio contro la sua Roma risaliva l'ultimo gol di Bove in carriera e con la maglia della Fiorentina, in prestito, prima dell'arresto cardiaco. Era il 24 ottobre 2024. "Sto iniziando a rendermi conto di cosa è successo", ha dichiarato il 23enne al sito ufficiale del Watford.

"Ho avuto molto tempo per pensare al mio primo gol. A dire il vero, non era esattamente come lo immaginavo: nei miei sogni lo avrei messo all’incrocio. Ma la celebrazione è stata incredibile. Sono andato subito dai tifosi e sono felicissimo per la squadra, per lo staff, i fisioterapisti e i medici che mi hanno seguito con attenzione per riportarmi in campo", la conclusione.