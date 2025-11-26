Eintracht Francoforte-Atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca torna titolare, out Pasalic

La Champions League non si ferma e nella serata di oggi, mercoledì 26 novembre, proseguirà la 5ª giornata della League Phase. A Francoforte, alle ore 21:00, l’Atalanta di Raffaele Palladino farà visita all’Eintracht, in un match importante per entrambe le squadre per accedere al turno successivo e che segna il debutto nella competizione per l'allenatore napoletano, reduce dall'esordio negativo in campionato contro il Napoli (sconfitta 3-1 al Maradona).

I padroni di casa hanno raccolto fin qui 4 punti nella massima competizione europea: vittoria 5-1 all’esordio contro il Galatasaray, le due pesanti sconfitte rimediate con Atletico Madrid e Liverpool e infine, il pareggio a reti inviolate contro il Napoli. Per l’Atalanta i punti in classifica sono 7, dopo le vittorie contro Marsiglia e Club Brugge, il pareggio contro lo Slavia Praga e la sconfitta all’esordio con il PSG.

Sono note le formazioni ufficiali. Palladino rilancia da titolare Scamacca in attacco, con De Ketelaere e Lookman alle sue spalle e Pasalic in panchina. Sulle fasce spazio a Bellanova e Zappacosta, dietro Kossounou vince il ballottaggio con Ahanor. Di seguito i due schieramenti.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Collins; Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan, Gotze, Knauff; Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Skhiri, Wahi, Bahoya, Chandler, Buta, Batshuayi, Dills

Allenatore: Dino Toppmoller

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. A disposizione: Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Kolasinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstovic

Allenatore: Raffaele Palladino