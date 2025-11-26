Italia U17, al via il "Torneo dei Gironi": i convocati
Archiviata con un secondo posto la prima fase delle qualificazioni all’Europeo, l'Italia under 17 si appresta ad affrontare il Torneo dei Gironi.
Il ct Daniele Franceschini ha convocato 61 giocatori che verranno suddivisi in tre squadre. Appuntamento domani, al centro sportivo "Novarello Villaggio Azzurro" di Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, per una tre giorni di amichevoli a ranghi contrapposti. Tutti i calciatori, ad eccezione del romanista Mattia Guaglianone, sono nati nel 2009.
Portieri
Alessandro Bianchi (Milan), Elia Cantarelli (Parma), Lorenzo Costoli (Genoa), Carlo Galliera (Inter), Tommaso Mazzi (Fiorentina), Ferdinand Ugwu (Modena)
Difensori
Mosè Opata Adjoka (Parma), Matteo Albini (Como), Matteo Andreotti (Bologna), Thomas Bergamaschi (Venezia), Salim Berrima (Atalanta), Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Covelli (Empoli), Jacopo Del Fabro (Juventus), Andrea Donato (Inter), Edoardo Evangelista (Inter), Davide Gaffurini (Torino), Giuseppe Lo Verde (Cagliari), Lorenzo Marrone (Pescara), Federico Melani (Fiorentina), Mattia Mercogliano (Milan), Lorenzo Puricelli (Inter), Davide Rigo (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Edoardo Rocchetti (Juventus), Tommaso Tosti (Fiorentina), Davide Verdelli (Atalanta)
Centrocampisti
Mattia Angelicchio (Milan), Stefano Arui (Como), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Francesco Ballarin (Venezia), Youssef Boulifi (Torino), Alessandro Brancato (Juventus), Riccardo Cassano (Como), Abdul Alim Compaore (Hellas Verona), Thomas Corigliano (Juventus), Lorenzo Dal Bon (Roma), Emanuele Esposito (Colonia), Agostino Fazio (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Mattia Giannoni (Fiorentina), Mattia Guaglianone (Roma), Jacopo Landi (Empoli), Kenneth Isak Mensah (Leeds), Cesare Morosi (Inter), Mattia Pannuto (Inter)*, Andrea Pibiri (Cagliari), Dylan Scibilia (Torino), David Zanin (Hellas Verona)
Attaccanti
Pietro Umberto Avogadro Di Vigliano (Milan), Giuseppe Bonanno (Frosinone), Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Francesco De Benedetto (Benevento), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Francesco Luongo (Bologna), Thomas Matarrese (Inter), Luca Menon (Milan), Diego Perillo (Empoli), Samuele Pisati (Como), Anthony Tagliente (Parma).