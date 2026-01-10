TMW Roma, Ferguson sostituito per due colpi alla schiena: condizioni fisiche da valutare

L’uscita anticipata di Evan Ferguson è stato uno dei passaggi chiave del primo tempo di Roma–Sassuolo. L’attaccante irlandese è stato costretto ad alzare bandiera bianca al 37’ dopo aver ricevuto due colpi ravvicinati al basso schiena, rimediati nel corso di alcuni duelli fisici con la difesa neroverde. Già attorno al quarto d’ora Ferguson aveva chiesto l’intervento dello staff medico, con applicazione di ghiaccio e una breve uscita dal campo, ma il fastidio non si è mai realmente attenuato.

Con il passare dei minuti la sua mobilità è apparsa sempre più limitata, fino alla decisione dello staff tecnico di non correre rischi ulteriori e procedere con la sostituzione: al suo posto dentro Stephan El Shaarawy. Le condizioni dell’attaccante restano ora da valutare in vista dei prossimi impegni, anche in vista del mercato.

