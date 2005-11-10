Galliani a cena con Cardinale e le glorie milaniste: "Il derby? Di solito vince la sfavorita..."
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Gaetano Mocciaro
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ieri alle 23:30Serie A
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30.10.2026 23:30Serie A
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Adriano Galliani è stato intercettato da Sky all'ingresso di un noto ristorante milanese dove si svolgerà una cena tra vecchie glorie milaniste organizzata da Gerry Cardinale. Ecco le parole dell'ex amministratore delegato rossonero, interpellato sul derby di domani:
"Sul derby non diciamo niente. Per chi come me ha tanti anni, di solito vince la squadra sfavorita..."
Un bel momento immortalato dalle telecamere è stato l'abbraccio con Kakà, presente anch'egli alla cena. "Certi amori non finiscono" ha chiosato l'ex ad.
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