Batrakov ruba la scena a Osimhen, Sporting inchiodato: Champions, i parziali delle 18.45

Finiscono qui i primi 45 minuti delle due partite di Champions League (quarto turno League Phase) per Galatasaray-Stoccarda e Shakhtar Donetsk-Sporting Lisbona. I turchi sono avanti e senza che Victor Osimhen si sia preso la scena. Al posto dell'ex Napoli, infatti, è salito in cattedra il russo classe 2005 Alexey Batrakov con una doppietta in tre minuti che al momento sta schiacciando lo Stoccarda 2-0. Tutto fermo invece tra la formazione di Arda Turan e i Leoni portoghesi, con un tiro in porta per parte ma nessuna occasione da gol colossale per portarsi in vantaggio. In attesa della ripresa.

I parziali delle 18.45

Galatasaray - Stoccarda 2-0

12' Batrakov (G), 15' Batrakov (G)

Shakhtar Donetsk - Sporting Lisbona 0-0