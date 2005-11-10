Velo di Scamacca e gol di Elmas: l'Atalanta la sblocca dopo meno di 1' contro il Pafos
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Niccolò Righi
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Oggi alle 21:03Serie A
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15.10.2026 21:03Serie A
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Si sblocca dopo meno di un minuto la sfida della New Balance Arena, Atalanta in vantaggio contro il Pafos. Buono spunto di Raspadori sulla destra, che vince un rimpallo e serve al centro Scamacca. Il centravanti è bravissimo a sentire alle sue spalle l'inserimento di Elmas e con un velo spalanca le porte al macedone, il quale non può sbagliare un vero e proprio rigore in movimento.
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