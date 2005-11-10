Parma, Gilardino 'perde' Elphege: appendicite acuta, il francese ricoverato in Ospedale
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:07Serie A
autore Simone Lorini
11.10.2026 21:07Serie A
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Nesta Elphege si ferma per appendicite. Il centravanti francese è stato ricoverato oggi, come informa il Parma sul proprio sito ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Nesta Elphege è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a causa di un’appendicite acuta. Ulteriori informazioni saranno comunicate in base all’evoluzione del quadro clinico e alla valutazione dell’eventuale necessità di un intervento chirurgico".
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