TMW Ennesima rivoluzione Roma, già sei Ds cambiati in un decennio. Tiago Pinto il più longevo

La Roma si prepara a cambiare un'altra volta la propria struttura dirigenziale, con l'addio all'ormai ex senior advisor Claudio Ranieri che è solamente il primo passo e dovrebbe essere seguito a stretto giro di posta da quello al DS Frederic Massara, sul quale anche l'allenatore giallorosso Gasperini quest'oggi ha utilizzato parole in conferenza stampa che lasciano presagire all'interruzione del rapporto.

Osservando l'ultimo decennio della Roma, forse qualcuno sarà stupito nell'apprendere che il dirigente più longevo sia stato Tiago Pinto. Il portoghese, arrivato forse con credenziali inferiori rispetto sia ai suoi più diretti predecessori che a chi è venuto dopo di lui, ha ricoperto per tre anni e qualcosina in più l'incarico di DS dei capitolini, da gennaio 2021 a febbraio 2024, quando ha lasciato a stretto giro di posta dall'addio del connazionale Mourinho in panchina. Nessuno può vantare, a livello temporale, una permanenza così prolungata sulla scrivania di Trigoria come Tiago Pinto: quello che si è avvicinato di più è stato Monchi, con però meno di 2 anni di attività.

Per capire meglio il concetto, basti pensare al fatto che dal 2016 ad oggi la Roma ha cambiato sei volte il DS, senza considerare figure che hanno ricoperto di fatto quel ruolo pur non comparendo come tali in organigramma (Ghisolfi o Lina Souloukou). Nella Capitale giallorossa si sono alternate cinque figure professionali, con Frederic Massara che ha aperto questo mini-corso di rivoluzioni continue, e che si appresta adesso anche a chiuderlo. Posto che sia però davvero l'ultimo capitolo. Chissà però intanto che Pinto, osservando le vicende dal Bournemouth in cui si sta facendo conoscere in Premier League, non sorrida amaramente osservando il tutto.

I DIRETTORI SPORTIVI DELLA ROMA NEGLI ULTIMI 10 ANNI

Frederic Massara (2016-17)

Monchi (2017-19)

Frederic Massara (2019-19)

Gianluca Petrachi (2019-20)

Tiago Pinto (2021-2024)

Frederic Massara (2025)