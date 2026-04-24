Bologna, due nomi da seguire per l'estate: per la mediana Watson, per le fasce Nysaeter

Ancora la stagione del Bologna non si è conclusa, per i rossoblù rimane una residua speranza di potersi qualificare alla prossima Conference League, provando ad arrivare al 7° posto (e quindi superando l'Atalanta) e sperando a quel punto che sia l'Inter e non la Lazio a vincere la Coppa Italia.

Intanto però la dirigenza del Bologna guarda già alla prossima stagione e alla costruzione della squadra per il 2026/2027, in attesa di sciogliere il nodo relativo alla permanenza o meno in panchina di Vincenzo Italiano, al quale rimane comunque un altro anno di contratto dopo il termine di questa stagione. E cominciano anche già ad emergere dei nomi di mercato per il Bologna della prossima estate. Un reparto che potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione è quello del centrocampo, dove c'è Freuler in scadenza e con Fabbian che sarà riscattato dalla Fiorentina. Oltre a un Ferguson per il quale potrebbero arrivare delle offerte.

Per rimpolpare il centrocampo, il Bologna potrebbe pescare in Scozia. I rossoblù hanno infatti messo gli occhi su David Watson, mediano classe 2005 che gioca nel Kilmarnock e con il contratto in scadenza a giugno. Occhio però anche a un centrocampista esterno norvegese, Oskar Spiten Nysaeter, classe 2007 che gioca in patria con il Molde.