Estupinan sta decidendo il derby e riaprendo la Serie A: Milan-Inter 1-0 all'intervallo
Terminato il primo tempo al Meazza, all'intervallo il Milan conduce 1-0 sui cugini dell'Inter. Il racconto dei 45 minuti inaugurali della stracittadina.
C'è grande attesa a San Siro, con le prime reazioni ambientali che vanno in direzione di Bastoni, il nuovo 'nemico pubblico numero uno' di buona parte delle tifoserie di Serie A. Di sicuro il difensore interista è stato preso di mira dalla Curva Sud, ma in generale dai tifosi del Milan presenti, sin dal momento dell'ingresso in campo per il riscaldamento. A ogni tocco di palla, poi, pioggia di fischi.
Poi però c'è il campo e la vera Milan-Inter, non ciò che la circonda. Con un grande sussulto subito in avvio: al 3' errore di Sommer in uscita dal basso con i piedi, per poco non ne approfitta Modric con una rasoiata mancina dal limite che fa la barba al palo. Da lì si alza l'attenzione interista, ma i nerazzurri faticano a costruire nella metà campo del Milan.
Il primo tempo a lungo ha quindi proposto una fase di studio. Anche perché nessuno dei due attacchi, da una parte Bonny-Esposito e dall'altra Pulisic-Leao, appare particolarmente ispirato nella prima fase del match. Dopo una mezz'oretta di stallo, l'occasionissima per segnare. Che capita a Mkhitaryan, dopo una strepitosa discesa in solitaria, ma l'armeno sbatte su Maignan. Gol sbagliato, gol subito dice un vecchio adagio del calcio e a San Siro ecco l'ennesima conferma.
Al 35' infatti il Milan trova l'1-0, con l'uomo forse meno atteso. Il vantaggio rossonero è firmato da Estupinan, liberato al tiro da un filtrante ispirato di Fofana, con conclusione potente sotto la traversa che non lascia scampo a Sommer. Un colpo che rinvigorisce i rossoneri e taglia le gambe all'Inter, almeno fino al termine del primo tempo. Le due squadre tornano negli spogliatoi per l'intervallo sul punteggio di 1-0.