Atalanta, Zalewski: Ne usciamo tutti uniti, indubbiamente è una fase delicata"

Un altro mezzo passo falso per l'Atalanta, che non va oltre l'1-1 interno contro il Kairat Almaty nel terzo turno della League Phase di Conference League. Alla New Balance Arena, i nerazzurri subiscono la rete di Marc Gual al 53' e riescono a pareggiare soltanto all'82' con Krstović, bravo a sfruttare un errore in uscita di Anarbekov. Il punto conquistato porta la squadra di Maurizio Sarri a quota 4 in classifica, confermando le difficoltà del momento tra infortuni e calo di brillantezza.

Al termine del match, il centrocampista Nicola Zalewski si è espresso così ai microfoni di Sky Sport.

Si parla spesso della necessità di una scossa mentale per sbloccarsi: qual è la situazione dentro lo spogliatoio?

"Il problema attuale è che questo famoso click dobbiamo dimostrarlo a fatti sul terreno di gioco. A parole continuiamo a dirci che serve questo scatto, ma non stiamo riuscendo a metterlo in pratica. È indubbiamente una fase delicata, ma l'Atalanta ha sempre rappresentato un ambiente coeso in tutte le sue componenti: società, allenatore, gruppo squadra e tifosi. È l'unica via per lasciarsi alle spalle questo periodo."