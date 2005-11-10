Il 31 convocati dell'Italia, il Milan va ko e l'Atalanta delude ancora: le top news delle 22

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due partite di Nations League cui sono attesi gli Azzurri nella sosta per le nazionali di novembre, contro la Francia e il Belgio. Sono 31 i calciatori chiamati a rapporto a Coverciano e nella lista si possono notare diverse novità significative. Tra i difensori confermate più o meno le chiamate dell'ultimo turno (al netto dell'assenza per infortunio di Di Lorenzo), con il rientro di Palestra. A centrocampo spiccano le presenze di due giovanissimi come Cassano e Lontani, i quali però poi nei giorni successivi si aggregheranno rispettivamente alle selezioni Under 18 e 19. Altri due sono alla prima chiamata in azzurro: il classe 2006 Cisse del Milan e il 2007 Liberali del Como. In attacco dentro anche Koleosho e Zaniolo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Il Milan non sfrutta l'effetto derby e incassa la terza sconfitta in quattro partite di Europa League, la seconda a San Siro. Il Ferencvaros vince 2-0 con la doppietta di Joseph nella ripresa. Il Kairat Almaty invece ferma l'Atalanta nella terza giornata di Conference League. Alla New Balance Arena termina 1-1: a sbloccare il risultato sono i kazaki con Gual al 53'; il pareggio della Dea arriva all'82' con il neoentrato Krstovic.