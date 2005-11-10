Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il 31 convocati dell'Italia, il Milan va ko e l'Atalanta delude ancora: le top news delle 22

Tommaso Bonan
autore
Tommaso Bonan
Oggi alle 22:01Serie A
05.11.2026 22:01Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il commissario tecnico Roberto Mancini ha diramato la lista dei giocatori convocati per le due partite di Nations League cui sono attesi gli Azzurri nella sosta per le nazionali di novembre, contro la Francia e il Belgio. Sono 31 i calciatori chiamati a rapporto a Coverciano e nella lista si possono notare diverse novità significative. Tra i difensori confermate più o meno le chiamate dell'ultimo turno (al netto dell'assenza per infortunio di Di Lorenzo), con il rientro di Palestra. A centrocampo spiccano le presenze di due giovanissimi come Cassano e Lontani, i quali però poi nei giorni successivi si aggregheranno rispettivamente alle selezioni Under 18 e 19. Altri due sono alla prima chiamata in azzurro: il classe 2006 Cisse del Milan e il 2007 Liberali del Como. In attacco dentro anche Koleosho e Zaniolo.

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);
Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Chelsea), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).

Il Milan non sfrutta l'effetto derby e incassa la terza sconfitta in quattro partite di Europa League, la seconda a San Siro. Il Ferencvaros vince 2-0 con la doppietta di Joseph nella ripresa. Il Kairat Almaty invece ferma l'Atalanta nella terza giornata di Conference League. Alla New Balance Arena termina 1-1: a sbloccare il risultato sono i kazaki con Gual al 53'; il pareggio della Dea arriva all'82' con il neoentrato Krstovic.

Articoli correlati

Immagine news 1
Per un Koleosho che sale, c'è un Inacio che scende: Mancini accetta il rischio Brasile
Immagine news 2
In Nazionale senza mai aver giocato in prima squadra. La storia di Riccardo Cassano, gioiello del Como
Immagine news 3
Italia U19, i convocati di Favo per le qualificazioni all'Europeo

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
22:30 Serie A
Che sorpresa Lontani nel Parma, l'ex tecnico Locatelli: "Futuro da top club"
Immagine news 2
22:26 Serie ATMW
TMWFiguraccia del Milan contro il Ferencvaros, lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi
Immagine news 3
22:22 Serie ATMW
TMWL'Atalanta di Sarri pensa troppo: l'allarme lanciato dai giocatori (da settembre)
Immagine news 4
22:17 Serie A
AZ Alkmaar-Juventus, coreografia speciale per i Koopmeiners: "Due fratelli, un amore"
Immagine news 5
22:15 Serie A
Milan, Bartesaghi: "Oggi la nostra peggior partita. Dobbiamo farci un paio di domande"
Immagine news 6
22:12 Serie A
Atalanta, Zalewski: Ne usciamo tutti uniti, indubbiamente è una fase delicata"
Immagine news 7
22:08 Serie ATMW
TMWIl Milan e la presunzione di snobbare il Ferencvaros. Un film già visto negli ultimi anni
Immagine news 8
22:01 Serie A
Il 31 convocati dell'Italia, il Milan va ko e l'Atalanta delude ancora: le top news delle 22
Immagine editoriale di Marco Conterio
14 milioni di euro per il capocannoniere della Champions League. Il miglior colpo dell'ultima estate per soli 6 milioni. Spendere non basta: le incredibili intuizioni del Como sul mercato
Primo piano
Immagine top news n.0 Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
Immagine top news n.1 Italia U21, Baldini convoca 26 calciatori: prima chiamata per Pessina, Kouadio e Inacio
Immagine top news n.2 Prima volta con l'Italia per Liberali, Cisse, Lontani e Cassano. Ma gli ultimi 2 non faranno tutto il raduno
Immagine top news n.3 Mancini sorprende come al solito: i 31 convocati dell'Italia. In quattro all'esordio
Immagine top news n.4 Lo Schiavo entra a far parte dell'Inter: è il nuovo Director of Football Development
Immagine top news n.5 Chi ha rottamato chi? Cristiano Ronaldo dice addio alla Nazionale. O forse Jorge Jesus....
Immagine top news n.6 Parma, su Mikolajewski c’è sempre il Torino. Per la difesa resta in piedi l’ipotesi Oppie
Immagine top news n.7 Amatucci si è preso la Liga. È nel mirino sia della Juventus che del ct Mancini
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.2 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 L'emigrante che ha fatto gavetta o il colpo da record: chi al posto di Raimondo?
Immagine news podcast n.4 C'è la fila per Varela. Il Monza riuscirà a tenerlo a gennaio?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A Che sorpresa Lontani nel Parma, l'ex tecnico Locatelli: "Futuro da top club"
Immagine box news Serie A Figuraccia del Milan contro il Ferencvaros, lungo discorso di Amorim alla squadra negli spogliatoi
Immagine box news Serie A L'Atalanta di Sarri pensa troppo: l'allarme lanciato dai giocatori (da settembre)
Immagine box news Serie A AZ Alkmaar-Juventus, coreografia speciale per i Koopmeiners: "Due fratelli, un amore"
Immagine box news Serie A Milan, Bartesaghi: "Oggi la nostra peggior partita. Dobbiamo farci un paio di domande"
Immagine box news Serie A Atalanta, Zalewski: Ne usciamo tutti uniti, indubbiamente è una fase delicata"
Serie B
Immagine box news Serie B Cesena, sospiro di sollievo per Diamanti: Shpendi torna ad allenarsi con il gruppo
Immagine box news Serie B Cesena, è addio con il direttore generale Di Taranto. Risolto consensualmente il contratto
Immagine box news Serie B Vicenza, Costa: "Siamo un'unica cosa con mister e società. Le cose cambieranno"
Immagine box news Serie B Mantova, Tomasevic: "Sappiamo della rivalità col Verona. Daremo il massimo per i tifosi"
Immagine box news Serie B Cheddira: "Benevento derby sentitissimo. Abbiamo vinto gli ultimi due, vogliamo ripeterci"
Immagine box news Serie B Mantova-Hellas Verona, la Curva Te annuncia lo sciopero di 15' nel primo tempo
Serie C
Immagine box news Serie C Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spazziamo via queste voci"
Immagine box news Serie C Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti
Immagine box news Serie C Durmisi: "Giocare con la Juve non è come farlo per un altro club. Sogno la prima squadra"
Immagine box news Serie C "Se rinasco voglio fare il questore o il prefetto", il tecnico Lucarelli multato di mille euro
Immagine box news Serie C Ronaldinho come Jordan e Schumacher: le leggende dello sport che hanno detto no al ritiro
Immagine box news Serie C Passi avanti per la cessione del Bari? Il club invia al comitato di garanzia nuovi documenti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
5 novembre 2008, il Real Madrid ospita la Juventus. E Del Piero si prende una standing ovation
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, recuperi e assenze in vista della 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio