Il Milan e la presunzione di snobbare il Ferencvaros. Un film già visto negli ultimi anni

La partita giocata contro il Ferencvaros diventa di diritto la più brutta del Milan da quando Ruben Amorim siede in panchina. Superati gli orrori visti contro Benfica e Bournemouth dove almeno c'era l'attenuante del valore dell'avversario, ampiamente superiore agli ungheresi. Questa volta non ci sono scuse e i fischi di San Siro testimoniano il forte fastidio provato per la (non) prestazione.

Le parole di Amorim e De Winter

"Non c'è spiegazione, non c'è niente che io possa dire. Non ricordo un altro primo tempo così: si tratta di ambizione e di atteggiamento, abbiamo dato loro opportunità e perso palloni stupidi" è uno dei virgolettati di Ruben Amorim al termine della partita. "È tutto mentale" ha spiegato Koni De Winter al termine della partita.

Crollate le motivazioni dopo il derby

È vero che in campo ci vanno i giocatori, ma l'impressione è Amorim che non sia riuscito a motivarli a dovere. La partita contro il Ferencvaros era la prova del nove dopo il grande derby. Perché se contro l'Inter gli stimoli vengono da sé, è in queste gare che serve inculcare le giuste motivazioni alla squadra. Assistiamo a un primo tempo troppo brutto per essere vero, ai 3 cambi nell'intervallo che sono un deja vu di questa stagione e a un encefalogramma della squadra che resta piatto.

Un film già visto con Fonseca e Allegri

Un film già visto, due anni fa, sempre con un allenatore portoghese al timone: il 5 novembre 2024 il Milan sbancava il "Bernabeu" con un epico 1-3 sul Real Madrid. Sembrava la svolta per Paulo Fonseca in sella a un Milan fatto di saliscendi. Una prestazione immediatamente vanificata da un 3-3 a Cagliari quattro giorni dopo, con i rossoneri che incassano due reti da Gabriele Zappa. Ma anche con Allegri si passava dai successi contro le big ai pari o alle sconfitte contro chi rischiava di retrocedere. Stesso filo conduttore: una continuità che non si riesce a trovare, nonostante l'evidente qualità della squadra.

Pavlovic come esempio da prendere

Una frase di Amorim va evidenziata: "Tutti si devono allenare come Pavlovic, in allenamento è pronto a morire". E uno come il serbo, lasciato fuori per rifiatare dopo aver giocato tutte le partite, è mancato eccome. Nessuno aveva il fuoco dentro in campo, nemmeno chi deve conquistarsi una titolarità. Questa è stata la cosa che ha impressionato di più: una leziosità irritante, come se la vittoria a questo Milan fosse dovuta per diritto acquisito. Peccato che il Ferencvaros non fosse dello stesso avviso.