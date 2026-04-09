Nottingham Forest, tutto aperto con il Porto: "Ha vinto ogni gara in EL, non è andata male"

Il Nottingham Forest ringrazia il Porto questa sera, dopo una gara d'andata dei quarti di Europa League inferiore rispetto agli avversari ma da 1-1 che tiene apertissimo il discorso qualificazione in semifinale. Il capitano dei Tricky Trees, Ryan Yates, ha parlato del risultato ottenuto al Do Dragao ai microfoni di TNT Sports: "Ci prendiamo questo risultato. Si torna al City Ground con tutto ancora in gioco. Sarà una bella partita".

Sull'analisi del primo round con il Porto di Farioli: "Ho percepito una sfida molto tattica; loro hanno avuto i loro momenti di possesso, noi siamo stati costretti a essere disciplinati e organizzati difensivamente. Alla fine credo sia un risultato giusto. Penso che avremmo potuto giocare meglio, ci sono aspetti da migliorare. Loro hanno vinto ogni singola partita giocata qui in Europa League in questa stagione, quindi non può essere andata poi così male".

Su come questo risultato possa aiutare il Forest nelle restanti partite: "Domenica abbiamo una gara fondamentale in Premier League. Massima concentrazione su quella, ma le notti europee al City Ground hanno qualcosa di speciale". Infine, una chiusura sul seguito dei tifosi in trasferta: "È magico, il supporto è incredibile. Questo cammino che stiamo facendo in Europa è speciale e, come potete vedere, loro si stanno divertendo tanto quanto noi".