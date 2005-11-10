Il Lens ritrova il sorriso: 2-1 al Lione, è la prima sconfitta per la squadra di Fonseca
Michele Pavese
Il Lens torna al successo e interrompe la striscia negativa battendo 2-1 il Lione nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1. A Bollaert-Delelis, la formazione guidata dal nuovo tecnico Yannick Cahuzac conquista tre punti pesanti grazie alle reti di Florian Sotoca e Matthieu Udol, infliggendo ai ragazzi di Paulo Fonseca la prima sconfitta del campionato.
Reduce da quattro k.o. consecutivi in Ligue 1 e dal cambio in panchina con l'esonero di Dino Toppmoller, il Lens è partito con grande intensità. Dopo un'occasione sciupata da Sotoca, fermato da un grande intervento di Dominik Greif, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 36': splendido assist in profondità di Florian Thauvin e controllo con conclusione immediata di Sotoca, che ha firmato l'1-0. Il Lione ha provato a reagire nella ripresa, ma ha perso Loïs Openda, costretto a uscire per infortunio proprio nel suo ritorno da avversario a Bollaert dopo un duro scontro di gioco. Al suo posto è entrato Nakamura, che ha dato maggiore vivacità all'attacco ospite senza però riuscire a riequilibrare la gara.
A mettere in discesa la serata del Lens ci ha pensato ancora Thauvin, autore del secondo assist di giornata: su una punizione dalla trequarti ha pescato sul secondo palo Matthieu Udol, che di testa ha battuto Greif per il 2-0 al 72'. Il finale è stato tutt'altro che tranquillo: Udol è stato espulso all'85' per un intervento duro su Merah e, pochi istanti dopo, lo stesso Merah ha riaperto la partita firmando il 2-1. Nei minuti conclusivi il Lione ha tentato l'assalto, ma il Lens ha resistito fino al triplice fischio.
La 6ª giornata di Ligue 1
Venerdì 9 ottobre
Lens - Lione 2-1
Sabato 10 ottobre
Lille - Le Havre ore 17:15
Brest - Angers ore 20:45
Lorient - Paris Fc ore 20:45
Monaco - Tolosa ore 20:45
Paris Saint Germain - Le Mans ore 20:45
Domenica 11 ottobre
Nizza - Strasburgo ore 15:00
Rennes - Auxerre ore 17:15
Troyes - Marsiglia ore 20:45
La classifica di Ligue 1
1. Monaco - 13 punti
2. Lione - 11 punti
3. Paris FC - 11 punti
4. Lilla - 10 punti
5. Rennes - 10 punti
6. PSG - 8 punti
7. Angers - 7 punti
8. Lens - 7 punti
9. Strasburgo - 7 punti
10. Le Mans - 6 punti
11. Auxerre - 6 punti
12. Brest - 5 punti
13. Lorient - 5 punti
14. Tolosa - 5 punti
15. Nizza - 5 punti
16. Troyes - 4 punti
17. Marsiglia - 3 punti
18. Le Havre - 2 punti