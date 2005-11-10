Il Lens ritrova il sorriso: 2-1 al Lione, è la prima sconfitta per la squadra di Fonseca

Il Lens torna al successo e interrompe la striscia negativa battendo 2-1 il Lione nell'anticipo dell'ottava giornata di Ligue 1. A Bollaert-Delelis, la formazione guidata dal nuovo tecnico Yannick Cahuzac conquista tre punti pesanti grazie alle reti di Florian Sotoca e Matthieu Udol, infliggendo ai ragazzi di Paulo Fonseca la prima sconfitta del campionato.

Reduce da quattro k.o. consecutivi in Ligue 1 e dal cambio in panchina con l'esonero di Dino Toppmoller, il Lens è partito con grande intensità. Dopo un'occasione sciupata da Sotoca, fermato da un grande intervento di Dominik Greif, i padroni di casa hanno trovato il vantaggio al 36': splendido assist in profondità di Florian Thauvin e controllo con conclusione immediata di Sotoca, che ha firmato l'1-0. Il Lione ha provato a reagire nella ripresa, ma ha perso Loïs Openda, costretto a uscire per infortunio proprio nel suo ritorno da avversario a Bollaert dopo un duro scontro di gioco. Al suo posto è entrato Nakamura, che ha dato maggiore vivacità all'attacco ospite senza però riuscire a riequilibrare la gara.

A mettere in discesa la serata del Lens ci ha pensato ancora Thauvin, autore del secondo assist di giornata: su una punizione dalla trequarti ha pescato sul secondo palo Matthieu Udol, che di testa ha battuto Greif per il 2-0 al 72'. Il finale è stato tutt'altro che tranquillo: Udol è stato espulso all'85' per un intervento duro su Merah e, pochi istanti dopo, lo stesso Merah ha riaperto la partita firmando il 2-1. Nei minuti conclusivi il Lione ha tentato l'assalto, ma il Lens ha resistito fino al triplice fischio.

La 6ª giornata di Ligue 1

Venerdì 9 ottobre

Lens - Lione 2-1

Sabato 10 ottobre

Lille - Le Havre ore 17:15

Brest - Angers ore 20:45

Lorient - Paris Fc ore 20:45

Monaco - Tolosa ore 20:45

Paris Saint Germain - Le Mans ore 20:45

Domenica 11 ottobre

Nizza - Strasburgo ore 15:00

Rennes - Auxerre ore 17:15

Troyes - Marsiglia ore 20:45

La classifica di Ligue 1

1. Monaco - 13 punti

2. Lione - 11 punti

3. Paris FC - 11 punti

4. Lilla - 10 punti

5. Rennes - 10 punti

6. PSG - 8 punti

7. Angers - 7 punti

8. Lens - 7 punti

9. Strasburgo - 7 punti

10. Le Mans - 6 punti

11. Auxerre - 6 punti

12. Brest - 5 punti

13. Lorient - 5 punti

14. Tolosa - 5 punti

15. Nizza - 5 punti

16. Troyes - 4 punti

17. Marsiglia - 3 punti

18. Le Havre - 2 punti