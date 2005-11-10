Openda si ferma, il Lione furioso: "Ha subito falli ripetuti, gli arbitri devono tutelare"

Brutta tegola per l'Olympique Lione, che dovrà fare a meno di Lois Openda per diverse settimane. L'attaccante belga, costretto a lasciare il campo al 60' della sfida persa 2-1 contro il Lens nell'ultima giornata di Ligue 1, ha riportato un problema al perone della gamba destra. Lo ha comunicato il club francese, precisando che il giocatore dovrebbe tornare a disposizione soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali.

L'infortunio rappresenta un duro colpo per Paulo Fonseca, che perde uno dei suoi riferimenti offensivi in una fase delicata della stagione. Openda, apparso dolorante al momento della sostituzione, dovrà quindi osservare circa un mese di stop, con il rientro previsto non prima della trasferta di Lille del 21 novembre.

Nel comunicato ufficiale, però, il Lione non si è limitato ad aggiornare sulle condizioni del proprio attaccante, ma ha puntato il dito anche contro la direzione arbitrale della gara con il Lens, ritenendo che il belga non sia stato adeguatamente tutelato.

"Questo infortunio arriva al termine di una partita nella quale Loïs Openda ha subito falli ripetuti fin dai primi minuti, con una sola sanzione disciplinare. L'Olympique Lione deplora il trattamento riservato al suo attaccante e ritiene che non abbia ricevuto la necessaria protezione fino all'episodio che oggi lo costringe a fermarsi. Più in generale, ricordiamo che la tutela dell'integrità fisica dei calciatori deve restare una priorità assoluta e gli arbitri ne sono i primi garanti", si legge nella nota del club.

L'assenza di Openda, autore finora di un gol e un assist in cinque presenze in campionato, apre ora nuovi scenari nell'attacco dell'OL. A beneficiare dello stop del belga potrebbe essere Keito Nakamura, finora impiegato con il contagocce in Ligue 1 ma già decisivo in Europa League, dove ha trovato la rete nella vittoria contro l'Anderlecht.