Ritorno amarissimo a Lens per Openda: esce in lacrime al 60', problema al ginocchio

Doveva essere una serata speciale per Lois Openda, tornato per la prima volta da avversario allo stadio Bollaert dopo la splendida stagione vissuta con la maglia del Lens nel 2022-2023. Si è invece trasformata in un incubo: l'attaccante del Lione è stato costretto a lasciare il campo al 60' della sfida di Ligue 1 a causa di un problema al ginocchio, accusato dopo un duro intervento di Ismael Ganiou. In un primo momento il belga si era rialzato, ma pochi secondi dopo si è accasciato al suolo dolorante, tenendosi la gamba destra.

Le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti: Openda ha lasciato il terreno di gioco in lacrime, senza riuscire ad appoggiare la gamba, ed è stato portato in braccio da due membri dello staff medico del Lione prima di essere sostituito da Keito Nakamura. Un ritorno da ex decisamente sfortunato per il 26enne in prestito dalla Juventus, che ha visto la sua serata interrompersi dopo appena un'ora di gioco nel match poi perso dalla squadra di Fonseca per 2-1.