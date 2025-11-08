Scintille Spalletti-Colucci a fine derby, la spiegazione del tecnico della Juve
TUTTO mercato WEB
Scintille nel finale del derby tra Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, e Leonardo Colucci, vice di Marco Baroni (oggi squalificato) sulla panchina del Torino. I due, nel salutarsi, hanno avuto decisamente da discutere e sono stati come sempre pizzicati dalle telecamere.
Nel post partita, ai microfoni di Dazn, Spalletti ha spiegato cosa è successo: “Colucci lo conosco da tantissimo tempo, e conosco il suo allenatore. Gli ho detto soltanto che un suo calciatore in panchina ha fatto finta per due volte di darci il pallone su rimessa laterale, e queste cose magari sarebbe bene risparmiarsele almeno.
Cose da derby? Cose normali, capitano”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Le più lette
2 Juventus, si ripensa a Frattesi. David a gennaio può partire: Chelsea e Tottenham alla finestra. Milan, occhio anche a Fullkrug e Sorloth. Napoli, torna l’ipotesi Miretti. E per l’attacco c’è l’idea Alisson Santos
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile