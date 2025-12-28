Fabbian sblocca la sfida del Dall'Ara a inizio secondo tempo: Bologna-Sassuolo 1-0 al 47'
Bologna in vantaggio contro il Sassuolo al secondo minuto del secondo tempo. Azione partita dalla destra con Orsolini che ha servito sulla corsa Zortea: cross passo e arretrato del terzino rossoblù che ha trovato al centro dell'area di rigore Fabbian abile a battere Muric con un destro di prima intenzione che non ha lasciato scampo al portiere neroverde. 1-0 dunque al 47'.
