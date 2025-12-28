Bologna, Fabbian: "Mancato solo il secondo gol. Prima rete? Lavoro per la squadra"

Primo gol in campionato per Giovanni Fabbian, intervistato da DAZN dopo il match pareggiato contro il Sassuolo: "Sono contento sia arrivato il gol. Il mio obiettivo deve essere quello di aiutare la squadra: sono un centrocampista, se arriva sono contento ma non è fondamentale. Secondo me è mancato solo il secondo gol, dovevamo chiuderla prima: non c'è rammarico, anche se vincere è sempre bello. Quando non si può, proviamo a portare a casa quello che possiamo. Il calcio è anche questo, ci alleneremo per i prossimi impegni. Cerco sempre di fare il massimo e di seguire le indicazioni del mister: sono tante e voglio farle al meglio, dobbiamo sempre puntare alla vittoria".