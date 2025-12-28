Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sassuolo, Grosso: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi, ce ne andiamo con qualche rammarico"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Sassuolo nella diciassettesima giornata della Serie A 2025/26 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Fabbian e Muharemovic), è intervenuto Fabio Grosso. Il tecnico neroverde ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

20.38 - Inizia la conferenza stampa di Fabio Grosso.

Come giudica questo pareggio?
"Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché venire qui e fare la partita che abbiamo fatto non era semplice. Usciamo dal Dall'Ara con qualche rammarico, dunque il senso è che siamo stati bravi. Ad inizio ripresa abbiamo preso un contropiede che non dovevamo prendere, ma poi dopo il pareggio abbiamo avuto due occasioni importanti per dare una spallata alla partita. Peccato ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Piedi per terra e guardiamo avanti con grande attenzione e lucidità. Ci teniamo il punto che è fondamentale per arrivare dove volevamo arrivare. Vogliamo continuare a fare bene".

Come mai ha fatto 3 cambi su 5?
"Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, poi per il resto gli altri stavano bene e ho preferito giocare così. Pinamonti ha fatto una grandissima partita facendoci salire spesso vincendo duelli con Lucumì".

Come giudica l'ingresso in campo di Fadera?
"Sicuramente se avesse segnato sarebbe stato il migliore in campo. La partita è stata dai grandi ritmi e ne ha risentito un po' la lucidità sotto porta. Sono contento che a fine partita Muharemovic lo abbia consolato perché è quello su cui lavoriamo in settimana. Comunque l'ho visto vispo e la palla gol che ha sciupato se l'è creata lui, non so se con qualcun altro l'avremmo creata. L'ho visto nel vivo della partita e mi piace perché è intelligente calcisticamente. Se avesse un pizzico di cattiveria in più sarebbe ancora più forte".

Qual è il bilancio del suo 2025?
"Sono successe tante cose belle, ma non abbiamo tempo per spolverare i ricordi. Serviranno tanti punti per arrivare dove vogliamo e dobbiamo giocare le partite con la mentalità giusta. La modalità che stiamo mostrando mi piace perché stiamo valorizzando molti giovani coadiuvati da ragazzi più esperti".

Come giudica la prestazione di Idzes e Muharemovic?
"L'asse centrale ha funzionato benissimo, siamo stati bravi e quando si è forti al centro si riesce a spostare tutto il baricentro della squadra in avanti".

