Sassuolo, Grosso: "Usciamo dal Dall'Ara con un punto e qualche rammarico. Muric potenziale top"

Il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio rimediato al Dall'Ara contro il Bologna per 1-1. Queste le sue parole: "Siamo contentissimo di quello che stiamo facendo e rimaniamo con i piedi ben piantati a terra, senza però accontentarci. Abbiamo fatto una bella partita, con degli errori ma avendo creato tante occasioni. Usciamo dal campo con un punto e qualche rammarico".

Muric che portiere è?

"È un potenziale grandissimo portiere. Ha grandi doti e se riesce a riconoscerle meglio può diventare davvero di alto livello".

Come hanno messo in difficoltà il Bologna i suoi giocatori?

"Sono stati bravi oggi e in questa prima fase di campionato. Le difficoltà sono sempre dietro l'angolo ma le vediamo chiaramente. Sia prima della partita che all'intervallo sapevo che potevamo creare tanto perché il Bologna può essere messo in difficoltà con coraggio. Lo abbiamo fatto, a tratti, e vogliamo migliorarci ancora".

Cerca sempre di proporre gioco.

"Sì, mi piace farlo. Tante squadre giocano con i quinti larghi, noi facciamo cose diverse ma voglio dare coraggio ai giocatori e proporre cose nostre. Mi piacerebbe, quando abbiamo equilibrio in mezzo al campo, avere tutti e due i terzini in grado di creare gioco. Con la lucidità giusta cercheremo di fare il massimo".

Pinamonti è da Nazionale?

"Oggi Andrea ha fatto una grandissima partita, con qualità. Ha vinto tanti duelli e pulito tanti palloni. Sono molto contento di come sta facendo, peccato perché poteva essere letale. È un giocatore forte, ce lo teniamo e proveremo a fare quello che stiamo facendo".