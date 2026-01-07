Ufficiale
Radamel Falcao torna a casa: a 38 anni giocherà per i Millonarios in Colombia
Radamel Falcao torna a casa. Libero da qualsiasi contratto dalla scorsa estate, l'attaccante colombiano, che attualmente ha 38 anni, ha firmato un contratto per questo 2026 con i Millonarios.
Dopo aver trascorso due stagioni (2024 e 2025) ai Millonarios (11 gol segnati in 29 partite), Falcao è tornato nel club colombiano, che è lo stesso nel quale ha giocato per l'ultima volta. La formazione con sede a Bogotà ha annunciato il ritorno di El Tigre.
