Il Porto mantiene la vetta, Farioli: "Non è facile giocare ogni 72 ore, risultato chiave"

Il Porto di Francesco Farioli conquista tre punti preziosi sul campo del Famalicão, al termine di una gara sofferta ma controllata, decisa da un guizzo di Froholdt nella prima frazione. Nel post-partita, l’allenatore italiano ha espresso soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi, sottolineando il valore di un successo ottenuto in condizioni tutt’altro che semplici. "Abbiamo avuto le opportunità per chiudere la partita prima, ma non siamo riusciti a farlo. Nella ripresa è stato più complicato, anche perché giocare ogni 72 ore non è mai facile. È stato un risultato assolutamente chiave per il nostro cammino", ha dichiarato Farioli.

Il tecnico ha poi riconosciuto i meriti dell’avversario: "Il Famalicão è una squadra in salute, sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà. Abbiamo gestito bene i momenti di sofferenza e mostrato grande compattezza di squadra. Queste partite fanno crescere dal punto di vista mentale". C’è però un’ombra nella serata positiva dei “Dragões”: l’infortunio di Bednarek. "È l’unica nota negativa della serata. Speriamo non sia nulla di serio, perché è un giocatore importante per noi".

Con questa vittoria, il Porto di Farioli resta al comando della classifica e conferma la solidità di un gruppo che, sotto la guida del tecnico toscano, sta mostrando una chiara identità e una mentalità vincente.