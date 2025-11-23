Farioli bacchetta il Porto: "In Europa League differenza reti negativa, con il Nizza attenti"

Il Porto ha staccato il pass per gli ottavi della Coppa di Portogallo (Taça de Portugal) dopo l'agevole 3-0 inferto al Sintrense ieri sera e Francesco Farioli, allenatore dei dragoes, ha applaudito la sua squadra: "Ha dimostrato l’atteggiamento del gruppo, la mentalità. Abbiamo cercato di mantenere l’intensità", ha esordito a Sport TV. E ha aggiunto: "Sono molto felice per il ritorno di Luuk de Jong, felice per la prestazione della squadra. Era importante iniziare bene, con buona energia, questo nuovo blocco di partite".

Quanto all'analisi del match: "La partita è stata molto ben preparata dall’avversario, il piano era chiaro: mettere i due attaccanti pronti per il contropiede. Strategicamente il match è stato ben preparato", ha riconosciuto il tecnico italiano. "Da parte nostra, abbiamo trovato il momento giusto per entrare, abbiamo provato combinazioni corte che non sono riuscite per pochi centimetri. Non ho le statistiche, ma credo che abbiamo fatto più di 100 passaggi, dice molto. Una partita che poteva essere difficile e forse noiosa è diventata piacevole, abbiamo avuto molti tiri e combinazioni. Ora prepareremo la partita contro il Nizza".

E a proposito dell'appuntamento europeo infrasettimanale: "È ora di voltare pagina verso l’Europa League, con attenzione ai dettagli perché giocheremo contro una squadra forte, con giocatori che possono essere pericolosi. Dobbiamo essere al nostro meglio". Se i calci d’angolo potranno essere un aspetto da valorizzare contro il Nizza: "Dobbiamo essere migliori in Europa League, la differenza reti è negativa. Dobbiamo fare meglio. Affrontiamo squadre fisiche, sarà una partita impegnativa. Dobbiamo essere preparati".