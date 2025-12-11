La Roma domina a Glasgow e si prende il meritato raddoppio: Ferguson torna al gol
La Roma si porta sul 2-0 a Glasgow, prendendosi il meritato raddoppio sul Celtic dopo 35 minuti di puro dominio. I giallorossi stavolta combinano alla grande sulla destra, con Soulé che fa partire Celik, il quale va al cross basso: in area Ferguson si fa trovare pronto e trova la girata vincente.
