Ferguson ko, il Bologna corre ai ripari: occhi sul giovane Miller. Ritorno di fiamma per Mandragora

La notizia è arrivata come una doccia fredda in casa Bologna: Lewis Ferguson resterà fuori almeno tre settimane per una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Un’assenza pesante per Vincenzo Italiano, che perde una pedina fondamentale del suo centrocampo proprio in un momento cruciale della preparazione. Dopo gli addii di Aebischer ed El Azzouzi, il Bologna si ritrova a dover agire in fretta sul mercato per colmare un vuoto tecnico e numerico.

In cima alla lista, scrive La Gazzetta dello Sport, resta il nome di Lennon Miller, 18enne scozzese del Motherwell, già accostato al Bologna da settimane. Dopo aver saltato l’esordio in campionato contro i Rangers per un fastidio muscolare - e forse per motivi di mercato -, oggi potrebbe tornare in campo. Il Motherwell, consapevole dell’interesse crescente, gioca di strategia ma il Bologna resta in corsa, anche se non è l'unica in Italia visto che il giocatore piace anche ad Udinese e Fiorentina. La valutazione si aggira sui 6 milioni.

Restano vive anche altre piste. Il sogno sarebbe Kristjan Asllani dell’Inter, ma la richiesta di 18 milioni ha momentaneamente frenato ogni trattativa: resta però una possibilità, magari in prestito. Sullo sfondo ci sono sempre i nomi di Matteo Pessina del Monza e di Rolando Mandragora della Fiorentina, quest’ultimo fermo sul rinnovo per divergenze economiche.