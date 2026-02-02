Roma, dalla Turchia: possibile tentativo in extremis del Galatasaray per Ferguson

Il mercato corre verso il traguardo in Italia, con la chiusura fissata alle 20, ma altrove c’è ancora margine di manovra. In Turchia, infatti, la sessione resterà aperta fino al 6 febbraio e il Galatasaray vuole sfruttare la finestra extra per rinforzare l’attacco. Secondo il portale turco Fanatik, tra i nomi monitorati spunta quello di Evan Ferguson.

Il club di Istanbul sarebbe pronto a muoversi su due fronti: contattare direttamente il Brighton, proprietario del cartellino, e avviare parallelamente i dialoghi con l’entourage del giocatore. Un’operazione che potrebbe diventare concreta proprio grazie alle tempistiche differenti tra i vari campionati.

Resta però da chiarire anche il ruolo della Roma, visto che per i giallorossi le ore a disposizione sono ormai pochissime. La situazione è fluida e legata agli incastri dell’ultima giornata di mercato: il Galatasaray osserva, pronto a inserirsi se si aprirà uno spiraglio. Con il tempo che stringe in Serie A e una settimana in più in Super Lig, la pista turca potrebbe diventare improvvisamente calda. Ferguson è uno dei profili seguiti e Istanbul resta in attesa del momento giusto per affondare.