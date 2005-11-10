Ferrara: "Allenatore, giocatori e società. Alla Juventus sono tutti responsabili"
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“Quando capitano queste situazioni non possiamo pensare che ci sia uno più responsabile dell’altro”. Ciro Ferrara, dalle frequenze di Dazn, commenta il ko della Juventus in casa del Genoa: “In questo momento sono coinvolti allenatore, giocatori e società alla stessa maniera. Ognuno deve sapersi assumere le proprie responsabilità.
Lo sguardo dei calciatori sotto la curva della Juventus sembra perso. Il linguaggio del corpo dimostra le difficoltà, anche i timori di non poter disputare una partita all’altezza.
Stasera la Juventus ha fatto degli errori grossolani, ma ha subito tante transizioni. Il Genoa sembrava poter andare oltre il 2-0 e questo deve far riflettere”.
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